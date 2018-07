Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl sich die Weltwirtschaft mit einer Vielzahl von Risiken konfrontiert sieht, zeichnet sich keine signifikante Erhöhung der Goldnachfrage ab, so die Analysten der DekaBank. Dabei böten die Aufkündigung des Atom-Abkommens mit dem Iran seitens der USA, die Eskalation der von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Handelsstreitigkeiten mit den westlichen Verbündeten und die neuesten politischen Entwicklungen in Italien durchaus Anlass zur Flucht in den "sicheren Hafen". ...

