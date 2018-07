Erste Lösungen, die mit der Sigfox-Technologie zur Marktreife geführt werden, sind Trackinglösungen für Mehrwegverpackungen: Hersteller wollen die Standorte dieser Verpackungen verfolgen, um beispielsweise Supply Chains zu optimieren. Das beginnt bei Containern und geht bis hin zu kleinen Schüttgutbehältern an Kommissionier-Arbeitsplätzen oder in Versandwarenlagern. Kennt das Unternehmen den Standort und gegebenenfalls sogar Anbruch oder Füllstand einer Liefercharge, ist die Disposition präziser. Warenbestände, die sich auf Ozeanen in Containern befinden, könnten Firmen alleine durch ein präzises Tracking um zehn Prozent reduzieren. Das Behältermanagement anhand von Geodaten schützt auch vor Schwund dieser Behälter.

Auch für Einwegverpackungen

Nehmen wir zudem aber noch an, dass es nicht nur Mehrwegbehälter gibt, die über Jahre hinweg Nachrichten über ihren Ort sowie weitere Zustandsdaten, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Schock, Vibration oder was auch immer, übermitteln, ohne dass eine Batterie gewechselt werden muss - und das für Nutzungstarife, die pro Jahr nicht mehr als rund einen bis acht Euro kosten. Nehmen wir also an, dass es diese Verbindung zukünftig auch für Einwegverpackungen gibt, die sich beim Öffnen melden und dessen Logik ohne Batterie nicht mehr als rund 20 Cent kosten soll, dann dürften Hersteller großes Interesse daran zeigen, ihre Verpackungen mit einer solchen Sensorik zu versehen.

Warenströme lenken

Stellen Sie sich vor, ein Getränkehersteller kann genau den Moment messen, wann und wo eine Flasche geöffnet wird. Er weiß durch die Paletten-Verfolgung auch schon, welche Mengen wo bevorratet sind. Er kann in diesem Fall aus diesen Big Data Logistikinformationen ziehen, die denen eines Echtzeit-Navigations- und Staumeldesystems gleichen und so seine Warendistribution exakt an die Orte der Nachfrage lenken. Die Verfügbarkeit würde steigen, bei gleichzeitiger Bestandsreduktion in der gesamten Supply Chain. Dieses Geld können Unternehmen dann nachhaltig für Werbung freisetzen, denn Bestände kosten Geld: Rund 15 bis 20 Prozent des Warenwertes gehen dabei für Lagerhallen, Verwaltung, Versicherungen etc. drauf. Steigen die Zinsen wieder, steigen auch die Nebenkosten analog zum Fremdfinanzierungssatz des Unternehmens.

Bei Öffnung Nachbevorratung auslösen

Nun muss ein Betreiber nicht zwingend ein Getränkehersteller sein, um ...

