Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Netflix von 370 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter Investoren drehe sich derzeit alles darum, inwiefern der Streaming-Anbieter seine in den USA erzielten Erfolge auch auf andere Märkte ausweiten kann, schrieb Analyst Benjamin Swinburne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte glaubt daran, dass Netflix die TV-Welt auch auf globaler Ebene verändern kann - und erhöhte folgerichtig seine Schätzungen./tih/jha/ Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-07-12/15:14

ISIN: US64110L1061