Eine Drohung, eine Liste mit Strafzöllen oder ein Tweet reichen aus um die Märkte wieder in den roten Bereich zu treiben, die Frage ist: Wie lange geht das noch gut? Weshalb der Handelskrieg schon bald eine Ende haben wird, die Börsen derzeit auf jede Kleinigkeit so heftig reagieren, wie es bei den Brexit-Entscheidungen der britischen Regierung weitergeht und was von der anstehenden Berichtssaison zu erwarten ist, darüber sprechen Moderatorin Johanna Claar und Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect in diesem Interview.