Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktie: Kurs über 20 Euro - aus zehn Aktien wurde eine - Aktienanalyse Verwundert mag sich der eine oder andere IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA)-Aktionär am 25. Juni die Augen gerieben haben. Denn der Aktienkurs, der am Tag zuvor noch bei rund zwei Euro notierte, stand plötzlich über 20 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...