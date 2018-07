Klaus Ehlig, Geschäftsführer von Wittmann Battenfeld in Meinerzhagen, ging er auf den diesjährigen Themenschwerpunkt Industrie 4.0 beziehungsweise Wittmann 4.0 sowie auf das kürzlich begangene, zehnjährige Jubiläum der Battenfeld-Übernahme durch die Wittmann-Gruppe. Andreas Hollweg, Vertriebsleiter in Meinerzhagen, stellte die Entwicklung des Unternehmens vor und führte den Besuchern die Investitionen der letzten zehn Jahre am Stammsitz in Kottingbrunn, Österreich, vor Augen. Alleine dort wurden über 45 Mio. EUR in erweiterte Montagekapazitäten, Produktionserweiterungen, Entwicklungszentren sowie Bürogebäude investiert. Industrie 4.0 sowie die zunehmende Vernetzung innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...