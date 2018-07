Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Milde ausgedrückt, sei das Investieren in etablierte Telekomwerte für Anleger zu einer Herausforderung geworden, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es sei lohnender, auf Unternehmen zu setzen, die erst frisch oder mit neuen Ideen an den Markt gegangen sind./tih/ck Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-07-12/15:52

ISIN: DE0005557508