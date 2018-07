Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 375 auf 367 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Halbjahreszahlen rechnet Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem höheren Niveau an großen Schadenregulierungen als im ersten Halbjahr 2017. Zudem senkte er seine Schätzungen, da er nun nachlassenden Schwung im Versicherungsbereich Nichtleben und eine langsamere Erholung im Bereich Lebensversicherung erwarte. Das Wachstum der US-Versicherungsgruppe Farmers hingegen dürfte positiv überraschen./ck/tih Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

