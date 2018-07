Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Visa. Die Aktie hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch markiert. Damit hat der Kurs ein starkes Kaufsignal generiert. Spannend könnte es am 25. Juli werden. Dann legt Visa Quartalszahlen vor. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.