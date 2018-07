Es wird - wie es aussieht - zu einer unendlichen Geschichte. Auch in dieser Woche müssen wir an dieser Stelle wieder über den Handelsstreit zwischen China und den USA sprechen. Warum? Nun, weil sich dieser immer weiter verschärft ... Doch was will Trump eigentlich? Eine Einschätzung von Roland Hirschmüller, Baader Bank, bei Börse Stuttgart TV.