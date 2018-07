Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 58,50 Euro belassen. Nachdem die Baustoffbranche zu Jahresbeginn unter ungünstigen Wetterbedingungen gelitten habe, sollte es nicht überraschen, dass für die meisten Unternehmen des Sektors im zweiten Quartal wieder ein anziehendes Wachstum erwartet werde, schrieb Analyst Priyal Mulji in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Werthaltig seien derweil insbesondere die Papiere solcher Unternehmen, die über eine geeignete regionale Verankerung verfügten. So könnte Saint-Gobain von der spätzyklischen Erholung des Marktes für Gebäudeinstandhaltung in Frankreich profitieren./la/tih Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-07-12/16:21

ISIN: FR0000125007