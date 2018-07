Der Bericht der WiWo über ein Interesse von zwei großen Banken an der DEUTSCHEN BANK war richtig, doch die Glocken läuten von einem anderen Turm. Der aktuelle Stand, vorbehaltlich Korrekturen:Der Schlüssel ist das 7,5-%-Paket beim chinesischen Großaktionär HNA, dessen Gründer und Chef kürzlich einem Unfalltod erlegen ist. Auf dieses Paket hat nur einer Zugriff oder die Kontrolle: Die UBS in Zürich. Deren Verwaltungsrat ist Axel Weber, der frühere Chef der deutschen Bundesbank und bereits Gesprächspartner der Bundeskanzlerin in dieser Angelegenheit. Die UBS hat wiederum in der Finanzierung dieses Pakets Bedingungsklauseln, die unbekannt sind. Sie reichen aber rechtlich aus, dieses Paket zu kontrollieren. Am Paradeplatz schätzt man, dass insgesamt etwa 12 bis 15 % des AK der DEUTSCHEN BANK insgesamt unter dieser Kontrolle stehen. Die UBS wird nur einen sehr sinnvollen Weg gehen und akzeptieren. Das ist eine Garantie. Ob sich eine schnelle Entscheidung aufdrängt, wissen wir nicht, aber es drängt. Die aktuellen Zielkurse der Konkurrenz: Goldman Sachs 12,5 €, Barclays 8 €!



