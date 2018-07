Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-12 / 16:06 *Pressemitteilung* *Carl Zeiss Meditec AG* *Carl Zeiss Meditec AG gibt Wechsel auf dem Posten des Finanzvorstands und Erweiterung des Vorstands bekannt * *- CFO Dr. Christian Müller wechselt zum 1. Oktober 2018 als Finanzvorstand von der Carl Zeiss Meditec AG in die Carl Zeiss AG* *- Justus Felix Wehmer wird Finanzvorstand der Carl Zeiss Meditec AG* - *Erweiterung des Vorstands der Carl Zeiss Meditec AG durch Jan Willem de Cler* JENA, 12. Juli 2018. Zum 30. September 2018 scheidet Dr. Christian Müller (50) aus dem Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG (FSE: AFX) aus und übernimmt zum 1. Oktober 2018 die Position des Finanzvorstands (CFO) der Carl Zeiss AG. Müller, der seit 2009 CFO der Carl Zeiss Meditec AG ist, kam im Jahr 2006 zur Carl Zeiss Meditec AG, wo er die Leitung der neu geschaffenen strategischen Geschäftseinheit Chirurgische Ophthalmologie übernahm. Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG hat Justus Felix Wehmer (53), derzeit CFO und Co-Leiter des ZEISS Unternehmensbereichs Microscopy, als neuen CFO der Carl Zeiss Meditec AG ebenfalls zum 1. Oktober 2018 bestellt. Zusätzlich wird der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG mit der Berufung von Jan Willem de Cler (53) zum 1. Oktober 2018 von zwei auf drei Mitglieder erweitert. Der derzeitige Leiter Chirurgische Ophthalmologie bei der Carl Zeiss Meditec AG ist seit 2004 bei ZEISS und übernimmt als Vorstand unter anderem die Zuständigkeit für die Ressorts Personal und Mitarbeiterentwicklung. Prof. Dr. Michael Kaschke, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, erklärt: "Es freut uns ganz besonders, dass wir diese Positionen mit sehr erfahrenen ZEISS Mitarbeitern besetzen können. Damit sind Kontinuität und die Fortsetzung der bisherigen Strategie sichergestellt. Der Aufsichtsrat dankt Dr. Christian Müller für seine hervorragende Arbeit der letzten neun Jahre und wünscht Herrn Wehmer und Herrn de Cler viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben." *Dr. Christian Müller* ist seit 2009 CFO und Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss Meditec AG. Er verantwortet die Bereiche Finanzen und Controlling, Investor Relations, Recht und Steuern. Darüber hinaus umfasst sein Verantwortungsbereich den Service und das Quality Management sowie Regulatory Affairs. Im Jahr 2002 kam Dr. Müller als Leiter der Konzernfunktion Revision/Risikomanagement zur ZEISS Gruppe. Im Jahr 2006 wechselte er in die Carl Zeiss Meditec AG, wo er die Leitung der neu geschaffenen strategischen Geschäftseinheit Chirurgische Ophthalmologie mit Standorten in Deutschland, Frankreich und Schottland übernahm. Zuvor war er seit 1999 kaufmännischer Leiter eines Geschäftsbereichs der Degussa AG und seit 1997 Abteilungsleiter Konzernrevision & Risikomanagement bei der VIAG AG. Er startete 1992 seine Laufbahn bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft C&L Deutsche Revision. Dr. Christian Müller hat 1996 an der Universität Frankfurt am Main promoviert und ist Diplomkaufmann. *Justus Felix Wehmer* ist seit 2015 Co-Leiter des Unternehmensbereichs Microscopy und Geschäftsführer der Carl Zeiss Microscopy GmbH. Seit 2013 war er Geschäftsführer der Carl Zeiss Jena GmbH. Zuvor war er Vice President Finance and Strategy und General Manager der NXP Semiconductors Germany GmbH in Hamburg. Bei ZEISS war er bereits in der Zeit von 2002 bis 2012 tätig - zunächst als Kaufmännischer Leiter im Unternehmensbereich Industrial Metrology und von 2007 an in gleicher Funktion im Unternehmensbereich Semiconductor Manufacturing Technology. Justus Felix Wehmer hat Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Essen studiert und die London Business School im Jahr 1995 mit einem MBA abgeschlossen. *Jan Willem de Cler* ist seit 2010 Leiter Chirurgische Ophthalmologie der Carl Zeiss Meditec AG. Er kam 2004 als Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Benelux zu ZEISS und übernahm zusätzlich die Geschäftsführung der Vertriebsgesellschaft Frankreich sowie die von France Chirurgie Instrumentation (FCI). Im Januar 2014 war er für die strategische Akquisition der US-amerikanischen Firma Aaren Scientific Inc. verantwortlich, um das Geschäft der chirurgischen Ophthalmologie weiter zu globalisieren. Jan Willem de Cler studierte Marketing & Management an der Nijenrode University in den Niederlanden und erwarb einen MBA in International Business von der University of Oregon, USA. Nach mehreren Positionen bei General Electric und GE Medical Systems war er Mitbegründer und Leiter Vertrieb & Marketing des Start-ups Global Healthcare Exchange Europe. *Ansprechpartner für Investoren und Presse * Sebastian Frericks Director Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com www.zeiss.com/press [1] *Kurzprofil Carl Zeiss Meditec:* Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) einen Umsatz von 1.189,9 Mio. Euro. Hauptsitz des Unternehmens ist in Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. 