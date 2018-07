Hagenow (ots) -



Am 18. Juli 2018 informiert sich der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, über den Stand des Pilotprojektes "Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit in der Grundausbildung" beim Panzergrenadierbataillon 401 in Hagenow.



Dort absolvieren die jungen Rekrutinnen und Rekruten derzeit eine Grundausbildung, wie sie beim Deutschen Heer erstmalig durchgeführt wird. Das neue Trainingskonzept enthält mehr Sportanteile und berücksichtigt weitere Faktoren wie Motivation und Ernährung. So werden die Soldaten noch besser auf den fordernden Dienst im Heer vorbereitet.



"Zusätzlich zu den bestehenden Verfahren möchten wir mit zielgerichtetem Training, angepasst an die körperlichen Voraussetzungen jedes einzelnen Rekruten, die Leistungsfähigkeit individuell steigern", erklärt General Vollmer.



Die Grundausbildung der 46 Rekrutinnen und Rekruten in Hagenow mit den neuen Trainingseinheiten läuft jetzt seit sechs Wochen, so dass bereits erste Ergebnisse vorliegen. Nach dem Pilotdurchgang wird dieser ausgewertet. Abhängig von den Ergebnissen ist eine Umsetzung für das gesamte Heer für Mitte 2019 geplant.



Medienvertreter sind herzlich zu dem Termin eingeladen, um zusammen mit dem Inspekteur des Heeres, vor Ort an verschiedenen Stationen einen Einblick in das Konzept der neuen Grundausbildung zu erhalten.



Termin: Mittwoch, 18. Juli 2018, 12:00 - 15:30 Uhr



Adresse: Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne



Sieben Eichen 6 19230 Hagenow



