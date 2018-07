Das Auf und Ab an setzt sich fort. Der Dax kratzt an den 12.500 Punkten. Doch Anleger sind sehr vorsichtig. Für ein wenig Beruhigung an den Finanzmärkten sorgte der Nato-Gipfel in Brüssel. Dort sicherte US-Präsident Donald Trump zu, weiter zum Verteidigungsbündnis zu stehen. Am Vormittag wurde aus dem Gipfel kurzerhand ein Krisengipfel, nachdem Trump den Anschein geweckt hatte, notfalls auch das Bündnis platzen zu lassen. Seine Kritik wendet sich namentlich an Deutschland, verbunden mit der Aufforderung, die Ausgaben für Verteidigung rasch auf zwei Prozent des BIP anzuheben.