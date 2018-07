Die Aktien von Gerresheimer steigen am Donnerstag um 9,3 Prozent. Damit ist das bisherige Hoch bei 73,65 Euro nach oben durchbrochen; seit Wochenbeginn sind die Titel um mehr als zehn Prozent gestiegen. Jetzt wartet in Bereich um 78,25 Euro ein neuerlicher Widerstand. Ein Break out nach oben wäre als Kaufsignal zu werten. Von Manfred Ries

