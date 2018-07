ZÜRICH (Dow Jones)--Die Berg- und Talfahrt bei den schweizerischen Aktien hat auch am Donnerstag angehalten. Hintergrund waren die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die weltweiten Indizes mit der Androhung neuer Strafzölle nach unten geschickt hatte, stützte nun die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung. Marktteilnehmer verwiesen auf entsprechende Berichte.

Der SMI gewann 1,6 Prozent auf 8.818 Punkte und schloss damit nur drei Punkte unter seinem Tageshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 45,9 (zuvor: 41,69) Millionen Aktien.

Daneben stützte das deutliche Plus der Novatis-Aktie, die mit einem Aufschlag von 4,1 Prozent die SMI-Gewinnerliste anführte. Der Pharmakonzern folgt dem Branchentrend und wird aus dem Forschungsbereich zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten aussteigen. Man befinde sich in Auslizenzierungsgesprächen mit anderen Unternehmen und suche aktiv nach Partnern für die präklinischen und klinischen Programme für eine spezielle Bakterienart, erklärte der Konzern. Teilnehmer sprachen allerdings auch von Umschichtungen in den defensiven Pharma-Sektor. Der europäische Sektor legte um 2,0 Prozent zu.

Des Weiteren standen erneut Analysten-Kommentare im Fokus der Investoren. So hatte JP Morgan das Kursziel für Zurich Insurance auf 367 von 375 Franken gesenkt. Die Einstufung "Overweight" wurde allerdings bestätigt. Die Aktie legte um 0,9 Prozent auf 298,20 Franken zu. Berenberg empfahl die Roche-Aktie zum Kauf. Nach den deutlichen Fortschritten im Portfolio des Konzerns seit der Abstufung durch Berenberg im Oktober 2017 zeigten sich die Analysten zuversichtlicher hinsichtlich des Unternehmenswachstums. Die Titel stiegen um 3,2 Prozent.

