Harmony Gold ist in den vergangenen Tagen wieder deutlicher nach oben gestiegen. Der Wert hat auch am Mittwoch einen Aufschlag von 1,4 % geschafft. Damit sollten die Kurse langsam wieder in einen stärkeren Bereich übergehen, so die Meinung von Chartanalysten. Die nächste Widerstandszone allerdings liegt direkt vor dem Titel. Zwischen 1,50 und 1,60 Euro könnte es in den kommenden Tagen noch einmal zu einer Bremswirkung kommen. Dennoch: Die Kurse haben durch das Plus von mehr als 15 % binnen weniger ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...