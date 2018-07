Von Donato Paolo Mancini

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aktienkurs des Pharmakonzerns Novartis zieht am Donnerstagnachmittag deutlich um 4,2 Prozent an, nachdem der schweizerische Konzern wohl eine Verlängerung der Marktexklusivität für seinen Multiple-Sklerose-Blockbuster Gilenya in den USA bekommt. "Eine vorteilhafte Lösung der Patentstreitigkeiten bei dem Medikament" wäre eine Verlängerung des Zeitraums, in dem das Medikament frei von generischer Konkurrenz sei, heißt es in einem Dokument von Novartis, in das Dow Jones Newswires Einsicht hatte.

Diese Notiz sei um die Mittagszeit am Donnerstag verschickt worden, sagten zwei Analysten Dow Jones, und der Kurs begann anschließend zu klettern. Einer der Analysten fügte an, dass der Markt die Entscheidung nicht erwartet habe. Laut dem Dokument hat das Patent Trial and Appeal Board des U.S. Patent and Trademark Office am Mittwoch eine Entscheidung gefällt, welches die Gültigkeit des Patents in dem Dosierungsschema bestätigt. Die Entscheidung könne aber angefochten werden, heißt es in dem Dokument weiter.

Laut Novartis-Geschäftsbericht 2017 setzte Gilenya 3,19 Milliarden US-Dollar um. Von Novartis war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich.

July 12, 2018

