Da sieh mal einer an: Laut der Deutschen Bank suchen große Familienunternehmen "die Nähe zu Start-ups". Das teilte die Deutsche Bank am Mittwoch mit - unter Verweis auf eine aktuelle Befragung mit dem Titel "Die größten Familienunternehmen in Deutschland". Diese Studie wurde demnach von der Deutschen Bank gemeinsam mit dem BDI ("Bundesverband der Deutschen Industrie") und dem IfM ("Institut für Mittelstandsforschung") veröffentlicht. Knapp die Hälfte der größeren Familien-Unternehmen kooperiere ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...