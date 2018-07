Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die stärkere Hinwendung zu Vormaterialien für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien dürfte die Ergebnisse in den kommenden Jahren stützen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende Frage sei jedoch nach wie vor die Entwicklung des Geschäfts mit Carbon- und textilen Fasern (CFM)./bek/gl Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-07-12/20:05

ISIN: DE0007235301