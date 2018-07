STOCKHOLM (IT-Times) - Der schwedische Telekommunikationsausrüster Ericsson AB verkauft sein Service- und Wartungsgeschäft an die schwedische Transtema Group. Ericsson veräußert das Field Services Business in Schweden, das unter dem Namen Ericsson Local Services (LSS) AB firmiert, an die schwedische...

Den vollständigen Artikel lesen ...