Berlin (ots) - Berlin möchte für den Motorradhersteller Harley-Davidson der erste Produktionsstandort außerhalb der USA werden. Stefan Franzke, Chef der landeseigenen Wirtschaftsförderagentur Berlin Partner, hat einen entsprechenden Brief an Harley-Davidson-Chef Matthew Levatich nach Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin geschickt. Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel".



Die Meldung in voller Länge: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaf t/harley-davidson-berlin-bewirbt-sich-als-fabrikstandort/22794892.htm l



