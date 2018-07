Der Euro hat sich am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen zuletzt kaum bewegt gezeigt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1674 US-Dollar annähernd so viel wie im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1658 Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8578 Euro.

Analysten sehen aktuell keine klare Richtung beim Euro-Dollar-Kurs. Auch europäische und amerikanische Konjunkturdaten gaben dem Wechselkurs keine Impulse./gl/he

