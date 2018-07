Stuttgart (ots) - Die Konzerne sind der schmutzige Hintergrund, vor dem Umweltorganisationen umso strahlender wirken. Ihnen nimmt man inzwischen fast alles ab, selbst die Behauptung, Daimler-Chef Dieter Zetsche begehe "Körperverletzung mit Todesfolge in vielen Tausend Fällen". Die Frage, ob und in welchem Ausmaß die schütteren Erkenntnisse über Gesundheitsrisiken derart massive Einschränkungen und finanzielle Einbußen für Hunderttausende Menschen rechtfertigen, wie sie durch die nun beschlossenen Fahrverbote entstehen, hätte ebenso eine eingehende Betrachtung verdient wie der Umstand, dass die Werte inzwischen auch ganz ohne Fahrverbote deutlich sinken.



