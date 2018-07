Das Unternehmen stellt seine zweite Zusammenarbeit mit OECHSLER vor und setzt das globale Fertigungspotenzial seines 3D-Druckprozesses frei

SANTA CLARA, Kalifornien (USA), 12. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- AREVO (http://www.arevoinc.com/), der Marktführer für softwaregesteuerte additive Fertigungstechnologie, kündigte heute die Markteinführung seines eBikes an - des weltweit ersten batterieunterstützten Fahrrads mit 3D-Kohlefaserrahmen. Nach der Markteinführung des ersten geländegängigen Citybikes aus dem 3D-Drucker im Mai ist das eBike von AREVO ein weiteres Beispiel für die Fähigkeiten des Unternehmens und die Zeitersparnis, die mit seinem einzigartigen 3D-Druckprozess einhergeht.

Das 3D-Druckverfahren von AREVO kombiniert Software, Robotik, maschinelles Lernen und thermoplastische Materialien, um Konstrukteuren und Herstellern beispiellose Freiheit bei der Entwicklung von Produkten mit unvergleichlicher Belastbarkeit und Haltbarkeit zu bieten. So kann das eBike von AREVO speziell auf individuelle Fahrer angepasst und bei Bedarf in den richtigen Mengen gedruckt und weltweit wettbewerbsfähig hergestellt werden.

"Wir haben ein neues Paradigma für die Fertigung geschaffen, das es Unternehmen ermöglicht, Produkte lokal zu erstellen und zu beziehen, indem sie Fortschritte in der dynamischen Software und Automatisierung nutzen", sagte Jim Miller, CEO von AREVO. "Die Entwicklung des eBikes hat gezeigt, dass wir ein neues Produkt bei Bedarf zu geringen Kosten in 3D drucken und den Produktionsprozess lokalisieren können - was den Prozess und die Zeit, die in der Vergangenheit zur Herstellung von Fahrradrahmen benötigt wurde, erheblich verkürzt."

AREVO hat sich mit OECHSLER (http://3vematic.oechsler.com/index-en.html), einem Hersteller, der hauptsächlich Automobil- und Medizintechnikteile fertigt, zusammengeschlossen, um das Dreigang-Automatikgetriebe DRIVEMATIC des Unternehmens mit dem 3D-gedruckten Kohlefaserrahmen von AREVO für ein elektrisches Fahrrad aus dem 3D-Drucker zu nutzen. Das Fahrrad verfügt über eine einzigartige Ausstattung, die ideal für den modernen Fahrradpendler ist, einschließlich Bluetooth-Verbindung und Smartphone-Konnektivität, um Fahrraddaten wie Batterielebensdauer, aktuelle Geschwindigkeit und Entfernung einfach zu verfolgen.

"Wir haben uns verpflichtet, an der Spitze der Innovation in der Fertigung zu stehen, und die Partnerschaft mit AREVO hat es uns ermöglicht, einen einzigartigen Anwendungsfall für unser integriertes Antriebssystem zu erforschen", sagte Michael Oppermann, Director Business Development bei OECHSLER. "Dank der Fähigkeit von AREVO, schnell maßgeschneiderte Fahrradrahmen zu produzieren, werden wir in der Lage sein, die steigende Nachfrage nach eBikes in einem Bruchteil der Zeit, zu einem Bruchteil der Kosten und mit einem Bruchteil der Umweltauswirkungen des herkömmlichen Fahrradproduktionsprozesses zu decken."

Wenn Sie weitere Informationen über die Technologie von AREVO erhalten und zukünftige Anwendungen verfolgen wollen, besuchen Sie bitte http://www.arevoinc.com/ (http://www.arevoinc.com/).

Über AREVO

AREVO, mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien (USA), entwickelt Technologien zur direkten digitalen additiven Fertigung ultrabelastbarer, leichter Verbundteile für Endanwendungen in großen Stückzahlen. Mit unserer einzigartigen Kombination aus bahnbrechenden Materialien, leistungsfähiger Design-/Konstruktions-Software und Freihand-Robotik für die erste "echte 3D"-Konstruktion bewegt sich AREVO über Prototypen hinaus und ermöglicht die Konstruktion und Fertigung von großen, in Massenproduktion hergestellten Teilen und Strukturen, die überall geschehen kann, und führt den 3D-Druck damit schnell in die Mainstream-Fertigung ein. AREVO bietet Konstrukteuren und Herstellern eine noch nie dagewesene Freiheit, die beispiellose Belastbarkeit und das Gewicht von Verbundwerkstoffen für eine Vielzahl von Verbraucher- und Industrieprodukten freizusetzen, und hat schon früh Erfolge bei der Herstellung von CFRTP-Verbundteilen für OEM-Kunden erzielt. Mit einem anfänglichen Fokus auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Transport und Konsumgüter ist Arevo positioniert, um die additiven Fertigungsdienstleistungen für OEMs weltweit zu optimieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.arevoinc.com/ (http://www.arevoinc.com/).

