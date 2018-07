Mit dem Preis wird die auf Blockchain basierende Lösung von LTI ausgezeichnet, mit der die Inventur optimiert und das Betriebskapital erhöht wird

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat den Microsoft Partner of the Year Award for App Innovation (Preis für den Microsoft-Partner des Jahres für App-Innovationen) 2018 erhalten. Das Unternehmen wurde zusammen mit einer Reihe von führenden Partnern von Microsoft aufgrund seiner hervorragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen, die auf der Microsoft-Technologie basieren, geehrt.

Es wurden Auszeichnungen in zahlreichen Kategorien vergeben, wobei die Gewinner unter mehr als 2600 Bewerbern aus 115 Ländern weltweit ausgewählt wurden. LTI wurde für das Angebot herausragender Lösungen und Dienste für App-Innovationen ausgezeichnet. Mit dem App Innovation Partner of the Year Award wird ein Partner ausgezeichnet, der basierend auf der Azure Anwendungsplattform Cloud-Apps für seine Firmenkunden gestaltet, entwickelt und bereitgestellt hat.

LTI hat auf Microsoft Azure eine innovative Lösung geliefert, die der Verbesserung von Procure-to-Pay-Verfahren und einer erhöhten Transparenz der Lieferkette über Blockchain gewidmet ist. LTI hat die Lösung auf einer Plattform auf Azure-Basis bereitgestellt und dabei die Kapazitäten von App Builder zur Beschleunigung von Entwicklung und Bereitstellung genutzt.

Sudhir Chaturvedi, Vertriebsleiter und Vorstandsmitglied, LTI, sagte: "Wir können auf gute Erfolge bei der Lösung komplexer Probleme in verschiedenen Branchen durch die Nutzung von Innovationen zurückblicken. Mit diesem Preis werden unsere Arbeit und unsere Investitionen in Blockchain für die digitale Transformation bestätigt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Microsoft bei unserem Innovationsprogramm."

Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp, sagte: "Es ist uns eine Ehre, dass wir das indische Unternehmen LTI als Microsoft Global Partner of the Year for App Innovation auszeichnen können. LTI hat sich als Top-Partner hervorgetan und steht für die bemerkenswerte Expertise und Innovation, die wir in unserer Microsoft-Partner-Community bei der Lieferung transformativer Lösungen beobachten können."

LTI ist ein Gold Partner von Microsoft und Mitglied des Microsoft Azure Blockchain Council des Unternehmens.

Über LTI

Larsen Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen in Bereichen wie Mobilfunk, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Limited gegründet und verfügt dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 24.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns auf @LTI_Global.

Kontaktaufnahme mit LTI

Lesen Sie unsere News und Blogs

Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn

Klicken Sie auf unserer Facebook-Seite auf "Gefällt mir"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180712005922/de/

Contacts:

Larsen Toubro Infotech Ltd.

Neelian Homem

PR und Medienarbeit Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

oder

Karin Bakis

PR und Medienarbeit USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com