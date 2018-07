Navitas Life Sciences, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von TAKE Solutions und ein Full-Service-Anbieter von klinischen, regulatorischen und Sicherheits-Lösungen und -Dienstleistungen gab heute bekannt, dass das Unternehmen als ein "Leader" in der Anbieterbeurteilung "IDC MarketScape: Worldwide Life Science R&D BPO Services 2018 Vendor Assessment" (Dok.-Nr. Juni 2018, IDC-Nr. US42144618) gewürdigt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180712005929/de/

Navitas Life Sciences, a TAKE Solutions Enterprise, has been named as a Leader in IDC MarketScape: Worldwide Life Science R&D BPO Services 2018 Vendor Assessment (Photo: Business Wire)

In der Untersuchung wurde ein führender Anbieter ("Leader") basierend auf der Breite der angebotenen biowissenschaftlichen F&E-Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen, der geografischen Präsenz und der weltweiten Liefermöglichkeiten, des branchenspezifische Know-hows und der gewissenhaften Prüfung der Kundenreferenzen zur Ermittlung der Anbieterkompetenzen bestimmt. Navitas Life Sciences gehörte zu den neun Life-Science F&E IT BPO-Anbietern, die zur Teilnahme an der vorliegenden Untersuchung auf Grundlage des strengen Prüfungs- und Due-Diligence-Verfahrens von IDC MarketScape ausgewählt wurden.

Die Anbieterbeurteilung von IDC MarketScape:

"Navitas Life Sciences verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Pharma-und Biotechnologie-Unternehmen aller Größen in mehreren geografischen Regionen. Navitas Life Sciences unterscheidet sich stark von seinen traditionelleren Mitbewerbern durch sein breites Kundenportfolio, das von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu großen weltweit tätigen Pharma-Unternehmen reicht. In dieser Untersuchung von IDC MarketScape hebt sich Navitas Life Sciences außerdem durch seine reiche Kundenerfahrung auf Anwendungsebene, die eine breite Palette von speziellen BPO-Dienstleistungen überspannt, von seinen Konkurrenten ab. Relativ zu den anderen in der Untersuchung abgehandelten Anbietern und hinsichtlich der durch mehrere Referenzen belegten Kundenresonanz erhielt Navitas Life Sciences hohe Bewertungen in den Bereichen technische Fähigkeiten und Kompetenzen, fundierter Benchmark- und proaktiver Ansatz bei der Projektarbeit sowie Fähigkeit, im Bedarfsfall als strategischer Partner mitzuwirken."

Ram Yeleswarapu, President, Navitas Life Sciences , kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass unser Gebietsorientierung in den Biowissenschaften dahingehend gewürdigte wurde, dass wir als "Leader" in der renommierten Untersuchung "IDC MarketScape 2018 Assessment" aufgeführt sind." In Bezug auf die jüngsten technologischen Innovationen fügte er hinzu: "Künstliche Intelligenz (KI) wird das Gebiet der Biowissenschaften in einem erheblichen Maß transformieren oder beeinflussen. Neben der Robotik und den kognitiven Technologien ist die künstliche Intelligenz ein wichtiger Faktor, der für bessere Ergebnisse, Sicherheit und Compliance bei geringeren Kosten sorgen wird. Die Verwendung von KI wird voraussichtlich bis Mitte der 2020er Jahre fast 150 Mrd. US-Dollar an Kosten im Gesundheitsbereich einsparen."

Dr. Krishnan Rajagopalan, Chief Growth Officer, Navitas Life Sciences, kommentierte: "Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie erweitern wir unsere weltweite Geschäftstätigkeit und Servicebereitstellung, um ein flexibles und skalierbares Partnerschaftsmodell zur Verfügung zu stellen. Wir setzen unsere integrierten Beratungs-, Prozess- und Technologiekompetenzen ein, um effektiv E2E-Services und -Ergebnisse in den Bereichen Qualität, Compliance, schnellere Markteinführung (TAT, Zykluszeit) und Kosteneinsparungen bereitzustellen. Die Auszeichnung durch IDC MarketScape kommt passend zu einem Zeitpunkt, an dem wir weitere Schritte auf unserem transformativen Weg mit unseren Kunden unternehmen."

Alan Louie, Research Director, Life Science R&D Strategy and Technology, IDC Health Insight, kommentierte: "Auch wenn der Bereich BPO in den Biowissenschaften immer noch etwas kleiner ist als sein herkömmliches Pedant des IT-Outsourcing, leistet BPO weiterhin einen wichtigen Beitrag zu Erfolg der Branche. Der Anwendungsbereich von BPO in der biowissenschaftlichen Forschung und Entwicklung weitet sich mit der zunehmenden Operationalisierung von Prozessen aus und bevorzugte IT-Partner werden mit der Implementierung und Wartung von neuen Prozesse und Verfahren beauftragt. Das führt dazu, dass führende IT-Dienstleister zunehmend als Partner mit ihren Sponsoren aus der Industrie zusammenarbeiten, um operationelle Exzellenz bereitzustellen. Gleichzeitig tragen sie zur laufenden Transformierung der Branche bei, die letztlich zur Automatisierung gut definierter, hochgradig repetitiver Aufgaben führen wird. IDC geht weiterhin davon aus, dass der Bereich IT-Outsourcing insgesamt in den nächsten 5 bis 10 Jahren beständig mit zweistelligen Wachstumszahlen aufwarten wird. Wir sind dabei auch der Überzeugung, dass die Ausgaben für BPO sich stabilisiert haben und kurzfristig relativ konstant bleiben sollten."

Über Navitas Life Sciences

Navitas Life Sciences ist ein Anbieter von plattformgestützten klinischen, regulatorischen und Sicherheits-Full-Service-Lösungen und -Dienstleistungen. Als spezielle Life-Science-Marke von TAKE Solutions ist Navitas Life Sciences in Nordamerika, Europa, der Region Asien-Pazifik und in Lateinamerika tätig. Navitas Life Sciences kombiniert das Wissen und die Erfahrung von drei alten Marken Ecron Acunova, Navitas und Intelent. Deshalb kann Navitas mit den vereinten Kompetenzen einer Full-Service-CRO, eines technologiegeführten Life-Science-Dienstleisters und mit Know-how in Analysen und Datenwissenschaften wichtige Herausforderungen angehen und für Ergebnisse in den Biowissenschaften sorgen. Navitas verfügt über 30 Jahre reicher Erfahrung, die es in über 330 klinischen Studien der Phase I-IV, über 20 Therapiebereichen und über 40 erfolgreichen GCP/nicht-GCP-Audits erworben hat. Das Studien-Know-how von Navitas wird verstärkt durch OneClinical, eine Plattform, die zur Sicherstellung eines erfolgreichen Outcomes der Studien, Studienaufsicht, -analysen und -erkenntnisse bereitstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.navitaslifesciences.com.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Vendor Analysis Model wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit der IKT-Anbieter (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt anzubieten. Die Forschungsmethodik nutzt eine strenge Bewertungsmethodik auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien, die in einer einzigen graphischen Darstellung die Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt aufführt. IDC Marketscape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Möglichkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden. Das Format bietet Technologie-Käufern zudem eine 360-Grad-Beurteilung der Stärken und Schwächen der aktuellen und potenziellen Anbieter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180712005929/de/

Contacts:

Navitas Life Sciences

Kate Derham

kate.derham@navitaslifesciences.com

T: +44 (0) 2392 245219