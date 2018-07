The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US755111BX88 RAYTHEON 2022 BD03 BON USD N

CA XFRA US892331AB56 TOYOTA MOTOR CORP. 18/21 BD03 BON USD N

CA XFRA US892331AC30 TOYOTA MOTOR CORP. 18/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US892331AD13 TOYOTA MOTOR CORP. 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US90131HAH84 21ST CENT.FOX A. 2044 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1854830889 K+S AG ANL. 18/24 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1857022609 OTE PLC 18/22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1857091166 KOREA DEV.BK 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA SAZ XFRA DE0007251803 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 1ZS XFRA DK0060733368 LAURITZ.COM GP.A/S DK-,10 EQ00 EQU EUR N

CA 2HW XFRA SE0000101297 BERGS TIMBER AB B SK 5 EQ00 EQU EUR N

CA 20L XFRA SE0000396061 BONG AB EQ00 EQU EUR N

CA 2I9 XFRA SE0002190926 KAROLINSKA DEVELOP.AB EQ00 EQU EUR N

CA 0KR XFRA SE0002245548 KOPY GOLDFIELDS AB EQ00 EQU EUR N

CA 1XT XFRA SE0007756903 XINTELA AB EQ00 EQU EUR N

CA 3EE XFRA SE0003622265 KANCERA AB EQ01 EQU EUR N

CA H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA AU61 XFRA ZAE000255915 ABSA GROUP LTD. RC 2 EQ01 EQU EUR N