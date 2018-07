Die chinesische Wette mitten in Deutschland ist eineBesonderheit und reine Mutfrage. GIGASET ist eine frühere SIEMENS-Tochter und wurde vor gut sechs Jahren von dem chinesischen Milliardär Pan Sutong erworben und vor der Insolvenz gerettet. Von 2013 bis 2015 mussten 75 Mio. € Verluste verkraftet und finanziert werden. Stand jetzt, nachdem zunächst ein Schweizer und nun ein Deutscher (Klaus Weßing) mit GIGASET als Hersteller von Schnurlostelefonen sogar den Einstieg in das Smartphonebusiness versuchen. Zielumsatz 300 Mio. € in diesem Jahr und schwarze Null mit voraussichtlich 8 Mio. € Gewinn. Marktwert des Ganzen rund 80 Mio. €. Eine weitere Besonderheit: 0,60 € ist der Kurs, also ein Pennystock. GIGASET hat einen weiterhin festen Marktanteil oder Kundenstamm, auch wenn Schnurlostelefone nicht der letzte Schrei sind, worauf aber auch nicht verzichtet werden kann. Spielen Sie mit einemkleinen Betrag mit. Ähnlich, wie es die Chinesen machen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 28 vom 14.7.2018.



