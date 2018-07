Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktie: Nicht zu bremsen! Aktienanalyse Die Aktien des Medizintechnik-Spezialisten Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) sind nicht zu bremsen - es geht von einem Rekord zum nächsten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...