Der Ausblick für die laufende Geschäftsperiode hat Heidelberger Druck an der Börse kollabieren lassen, der Wert notiert inzwischen rund 30 Prozent unter dem Zwischenhoch aus dem Mai. Eine Chance für die Schnäppchenjagd?

Heidelberger Druck will im Geschäftsjahr 2018/19 Umsatz und Gewinn moderat steigern - so ließ das Unternehmen am 12. Juni verlauten. Obwohl sich das zunächst nicht dramatisch anhört, ging es mit der Aktie danach steil bergab.

Das Problem ist, dass alle darauf warten, dass sich die Neuausrichtung endlich in einer höheren Wachstumsdynamik mit steigenden Margen bemerkbar macht. Davon wird prognosegemäß auch im laufenden Jahr ...

