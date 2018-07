Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo wegen guter Wachstums- und Margenaussichten von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie von 2667 auf 3160 Pence an. Der Experte geht davon aus, dass der Schnapshersteller in den kommenden Jahren deutlich schneller wächst als zuletzt. Zudem dürfte der britische Konzern dabei die Margen stärker steigern als angekündigt. Wachstumstreiber sei unter anderem die vom US-Schauspieler George Clooney gegründete und inzwischen von Diageo übernommene Tequilla-Marke Casamigos./zb/ag

Datum der Analyse: 13.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0002374006

AXC0046 2018-07-13/07:37