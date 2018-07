IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid nimmt Branchenexperten für Lebensmittelforschung und -entwicklung im Advisory Board auf

VANCOUVER, British Columbia, 12. Juli 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Kevin Flanagan das Produktentwicklungsteam als leitender Lebensmittelwissenschaftler (Lead Food Scientist) unterstützen wird. Herr Flanagan wurde überdies in das Advisory Board von Naturally Splendid berufen.

Angesichts des ständig wachsenden Engagements in der Auftragsfertigung für Eigenmarken und Auftragsfertigungen hat NSE Herrn Kevin Flanagan in sein Board of Directors aufgenommen. Dies ermöglicht es uns, den Erfolg beim Aufbau unseres Fertigungsbereichs in einer diversifizierten Weise fortzusetzen und damit den Absatz unserer Markenartikel im In- und Ausland zu steigern.

Herr Flanagan ist ein Innovationsexperte für Food Science & Technology mit über 35 Jahren Erfahrung in einer breiten Palette von Lebensmittelkategorien, Zutaten, Produkten und Prozesstechnologien und war bei einigen der größten Lebensmittelhersteller in Nordamerika, einschließlich McCain Foods Limited (Umsatz 2017 von 8,5 Milliarden Dollar), tätig. Seine Stärken liegen in den Bereichen Problemlösung, Neuproduktentwicklung, Produkteinführung, Innovationsprozessmanagement, Regulierungs-prozessmanagement für Lebensmittel, Produkt- und Prozessentwicklung für Lebensmittel, Technologie für Qualitätsverbesserungen sowie technischer Dienst für Auftraggeber und Kunden.

Herr Flanagans Aufgabenbereiche bei McCain Foods Limited, wo er die Position Director Food Science innehatte, beinhalteten Forschung und Entwicklung (F&E), wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten, geistiges Eigentum, Fertigung für Eigenmarken und Management im Bereich Corporate Intelligence. Herr Flanagan hatte als General Manager des firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrums einen globalen Fokus und leitete ein Team von 25 Wissenschaftlern und Technologen. Er konzentrierte sich auf das Engagement der Schlüsselkunden, die Entwicklung maßgeschneiderter Produkte und den weltweiten technischen Dienst für die Verarbeitung und Innovationen im Bereich Lebensmittel.

Bevor er zum Director of Food Science bei McCain ernannt wurde, war Herr Flanagan dort als Director, Research & Development tätig. In dieser Funktion leitete er mehrere F&E-Teams, die sich mit der experimentellen Entwicklung und Innovation in den Bereichen Pizza, Bäckerei, Tiefkühl-Desserts, Saft- und Getränkeprodukten sowie der Entwicklung der Lebensmittelsicherheit und dem technischen Support bei Fabriken für verarbeitete und zubereitete Lebensmittel in Kanada und der ganzen Welt beschäftigten. Herr Flanagans beachtliche Leistungen bei McCain beinhalten Rekordwachstum, Rekordeinnahmen und Rekordgewinne aus den führenden preisgekrönten Produkten.

Neben seiner herausragenden Laufbahn bei McCain Foods war Herr Flanagan Vice President of Food Technology bei National Sea Products Limited, wo er für die wissenschaftliche Forschung und experimentelle Entwicklung von führenden Innovationen in den Bereichen Meeresfrüchte, Vorspeisen, Tiefkühlgerichte, neuartige Verpackungen für Meeresfrüchte und sogar für die Entwicklung und den Betrieb einer in dieser Kategorie führenden hochprofitablen Hühnerproduktlinie verantwortlich zeichnete. An der Spitze eines Teams von Wissenschaftlern, Köchen und Lebensmitteltechnologen lieferte er erstklassige Neuentwicklungen für Hunderte von Produkten, die auf der ganzen Welt vermarktet wurden. National Sea floriert weiter unter dem Namen High Liner Corporation.

Herr Flanagan erklärt: Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Team von Naturally Splendid war eine echte Freude. Alan Maddox, der derzeitige Executive VP of Sales, und ich kennen uns seit langem und ich bin wirklich begeistert, dass wir bei dieser Gelegenheit wieder zusammenarbeiten. Ich engagiere mich leidenschaftlich für Qualitäts- und Verarbeitungsinnovation, für Lebensmittelsicherheit und für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit durch effektive Nährwertkennzeichnung und Aufklärung. Als Innovator in der Lebensmittelindustrie bin ich sehr stolz auf meine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte. Meine Stärken liegen in der Teambildung und Produktqualität. Ich setzte dabei immer einen gesunden Menschenverstand und einen scharfen Blick für das Ergebnis ein.

Herr Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, sagt dazu: Dank seiner umfangreichen Erfahrung in der Lebensmittelentwicklung und in der Fertigung ist Kevin in seiner Funktion als Lead Food Scientist und Mitglied des Advisory Board ein großer Zugewinn für das Unternehmen. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Produktentwicklung und der Maximierung der Anlagenlogistik wird im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Aktivitäten und Produktangebote von wachsender Bedeutung sein. Wir stehen am Schnittpunkt von Produktinnovationen und neuen globalen Marktchancen im spannenden Markt für Hanflebensmittel, Cannabisextrakte und innovative Riegelangebote mit Nährwert. Die Aufnahme von Kevin festigt die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie weiter, indem wir neue Kunden gewinnen und weitere Märkte erschließen. Die Tatsache, dass wir zwei ehemalige McCain-Führungskräfte an Bord haben, zeigt, wie ernst es uns damit ist, den Lebensmittelservice und den Umsatz im Einzelhandel durch Produktentwicklungen bei NSE, Direktvertrieb und zusätzliche Verbreitung auf dem Massenmarkt zu steigern, wodurch wir von einem Chargenhersteller zur Prozessfertigung übergehen. Wir begrüßen Kevin im Team von Naturally Splendid.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und Marihuana Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

- Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

- Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

- Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERACBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

- ACI Foods ist ein wissenschaftliches Unternehmen aus Abbotsford (British Columbia), das Industriehanfsamen verarbeitet. Es ist das einzige Unternehmen in Nordamerika, das ausschließlich Bio-Hanfsamen verarbeitet.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; die Möglichkeit, den Verkauf aller Bestellungen von Hanfsamen in großen Mengen abzuschließen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44000

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44000&tr=1

