FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DI6 XFRA ES0126775032 DISTRIB.INTL DE AL.EO-,10 0.180 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.369 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.161 EUR

RDDA XFRA US2561352038 DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 0.254 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.086 EUR

DBG XFRA US1518801014 CENTRENERGO STAT.ADR 10 1.251 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.180 EUR

BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 1.207 EUR

PJFB XFRA KYG7082H1276 PICO FAR EAST HLD.SUBDIV. 0.005 EUR

OPA XFRA FR0000184798 ORPEA ACT.NOM. EO 1,25 1.100 EUR

LUS XFRA DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA 1.700 EUR

FIE XFRA DE0005772206 FIELMANN AG O.N. 1.850 EUR

QSC XFRA DE0005137004 QSC AG NA O.N. 0.030 EUR

HIFH XFRA CNE1000002S8 COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.H 0.006 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.062 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.065 EUR

VTCB XFRA BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL100) DL-05 0.540 EUR

AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.094 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.163 EUR

6D4A XFRA US24664R1077 DELEK GP SP.ADR/1/10/O.N. 0.234 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR

WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.104 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.048 EUR

A90A XFRA US05367G1004 AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1 0.059 EUR

9GF XFRA CNE100001TQ9 GF SECS CO. LTD. H YC 1 0.051 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.857 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

T2K1 XFRA US8938702045 TRANSP.DE GAS B ADRREGS/5 0.176 EUR