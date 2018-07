FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KRT XFRA TH0689010013 KRUNGTHAI CARD FGN BA 10

E36 XFRA CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,001