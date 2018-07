Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BBVA vor Zahlen zum zweiten Quartal von 7,80 auf 7,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognose für das Handelsergebnis. Damit rechnet er für 2020 nunmehr mit einem niedrigeren bereinigten Überschuss, so dass in der Folge auch sein Kursziel sinke./la/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-07-13/08:27

ISIN: ES0113211835