Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen zum zweiten Quartal von 10,50 auf 9,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zinserwartungen seien zuletzt kontinuierlich zurückgegangen, so dass sie ihre Prognosen für das Finanzinstitut gekappt habe, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Quartalszahlen dürften die Anleger unter anderem die Fortschritte bei der Kostenkontrolle interessieren./la/zb

Datum der Analyse: 13.07.2018

