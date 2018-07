Eieiei. Beim Blick auf die Charts der Commerzbank (WKN: CBK100) sowie von Nordex (WKN: A0D655) und Daimler (WKN: 710000) fällt auf, dass alle Aktien innerhalb der letzten Monate nicht so recht liefen. Bei der einen oder anderen Aktie gibt es vielleicht aktuelle Lichtblicke. Nichtsdestoweniger notieren alle Aktien auf Jahressicht deutlich niedriger als 12 Monate zuvor. Doch wie ist es derzeit um die drei Aktien bestellt? Gibt es neue Gründe für Zuversicht? Oder haben sie allesamt das Potenzial für eine weitere Rohrkrepierer-Karriere? Versuchen wir, diese Fragen zu beantworten: 1) Commerzbank Die deutschen Banken wollen einfach nicht so recht in die Spur finden ....

