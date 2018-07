Im Prozess um mutmaßlich krebserregendes weil asbesthaltiges Puder hat eine Geschworenenjury im US-Bundesstaat Missouri den Konsumgüterkonzern zur Zahlung von 4,69 Mrd. $ verpflichtet. Das Geld sollen insgesamt 22 Frauen erhalten. Sie hatten in dem Prozess in St. Louis geltend gemacht, dass sie durch die Produkte an Eierstockkrebs erkrankt seien. Die Summe setzt sich aus 550 Mio. $ Entschädigung und einer Strafe von 4,14 Mrd. $ zusammen.



Gegen J&J gibt es in Zusammenhang mit den Vorwürfen 9000 Klagen. Die meisten Kläger haben erklärt, dass das in Puder enthaltene Mineral Talk selbst Krebs verursacht habe. In einigen Fällen geht es auch um eine mutmaßliche Verunreinigung von Talk durch Asbest.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info