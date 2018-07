Netflix vor dem Breakout - sehen wir ein neues Allzeithoch?

Symbol:WKN:ISIN:Netflix ist ein Videostreaming-Anbieter und bietet seinen Kunden Online-Filme, Fernsehsendungen und Internet-Abos.Die Aktie befindet sich in einem bilderbuchmäßigen Aufwärtstrend und steht derzeit kurz vor dem neuen Allzeithoch bzw. vor dem Ausbruch über die 423,72 US-Dollar-Marke. Die letzten Hochs bei 370,79 US-Dollar und 400 US-Dollar wurden mit Leichtigkeit durchbrochen und kurz darauf folgten sehr schwache Korrekturen, die Marktteilnehmern sofort wieder für Einstiege nutzten. Das höhere Volumen an den grünen Kerzen kann ebenfalls als ein Indiz für das Kaufinteresse der Anleger gedeutet werden.Dadurch, dass die Aktie sehr viel Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt zeigt, landet sie auf unseren Watch-Listen.Chart vom 11.07.2018419,30USDDie interessante Frage an der Stelle ist: “Kann man von dieser starken Aktie profitieren und wenn ja wie?“. Die erste Möglichkeit wäre den Breakout zu handeln, jedoch wäre der Stopp viel zu weit weg, wodurch das Chancen-Gewinn-Verhältnis nicht optimal wäre, um diesen Trade rechtfertigten zu können. Die nächste Möglichkeit wäre auf ein Pullback bis zu den EMAs 20 und 50 zu warten um dann aus der Korrektur einen Trade mit einem besseren Risiko-Gewinn-Verhältnis einzugehen.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am Montag dem 16. Juli bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtungen führen. Um zusätzliche Risiken zu vermeiden, wäre es vernünftig zu diesem Zeitpunkt abgesichert zu sein und erst nach den Quartalszahlen nach Setups Ausschau zu halten. Die Volatilität die dieses Ereignis mit sich bringt, könnte von Daytradern im kurzfristigen Bereich genutzt werden.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at