Auf der Suche nach geeigneten Übernahmen ist die Shop Apotheke Europe in Berlin fündig geworden. Mit der nu3 GmbH, einem Spezialisten für funktionale Ernährungsprodukte und Superfoods, will sich die Online-Apotheke breiter aufstellen. Clever, denn damit lässt sich in Zukunft ein breiteres Kundenspektrum ansprechen. Finanziert wird die Akquisition aus den Erlösen einer Kapitalerhöhung sowie liquiden Mitteln.

