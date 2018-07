Frankfurt (www.fondscheck.de) - Europäische Aktien haben die Kursverluste aus dem Vormonat im Juni ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniDividendenAss A (ISIN LU0186860408/ WKN A0B822).Der EURO STOXX 50-Index habe 0,3 Prozent abgegeben, der marktbreite STOXX Europe 600-Index habe einen Wertverlust von 0,8 Prozent verzeichnet. Die im MSCI Europe Small and Mid Caps-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger und mittelgroßer Marktkapitalisierung hätten 0,9 Prozent leichter geschlossen. Nachdem sich die politische Unsicherheit in Italien etwas gelegt habe, sei die globale Handelspolitik wieder stärker in den Fokus gerückt. ...

