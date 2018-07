Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen des Billigfliegers Norwegian auf "Outperform" belassen. Das Kursziel bleibe bei 895 Pence, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. IAG hält rund vier Prozent an Norwegian und hatte bereits zwei Mal für den norwegischen Billigflieger, der auch mit der Lufthansa im Gespräch ist, geboten. Die Briten sind allerdings beide Male abgeblitzt. Der Credit-Suisse-Experte hält eine Übernahme weiter für sinnvoll. IAG würde damit Wert schaffen./zb/ag Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-07-13/09:14

ISIN: ES0177542018