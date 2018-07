Hier geht's zum Video

Die Vorgaben für den DAX sind heute überwiegend gut. Die US-Börsen schlossen deutlich im Plus. Und auch in Asien lief der Handel größtenteils positiv. Vorbörslich deutet sich für den DAX ein Start über der Marke von 12.500 Punkten an. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Rocket Internet, Hellofresh und die großen US-Techwerte. Fünf Tech-Giganten sind im sogenannten GAFAM Index gebündelt. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahren Sie im folgenden Video. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.