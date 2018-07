Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group vor Zahlen von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daten für die europäische Kapitalgüterbranchen legten nahe, dass der Höhepunkt des Wachstumszyklus erreicht worden sei, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum ersten Jahresviertel dürfte das Wachstum im zweiten erstmals in fünf Quartalen nachgelassen haben. Er ziehe daher spätzyklische Werte und solche mit Selbsthilfe-Potenzial vor./ck/zb Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-07-13/09:16

ISIN: DE0006602006