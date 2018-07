Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 6000 auf 6050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Freitag vorliegenden Pharma-Branchenstudie vor den Ergebnissen der europäischen Vertreter für das zweite Quartal. Er passte seine Schätzungen an jüngste Währungsbewegungen und Verschreibungstrends an. Die Papiere der Briten sind nach ihrer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung in seinem Ranking um einen Platz abgerutscht. Sein weltweiter Favorit ist Novartis./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

