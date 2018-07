Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 116 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Freitag vorliegenden Pharma-Branchenstudie vor den Ergebnissen der europäischen Vertreter für das zweite Quartal. Bayer liegt nach der jüngsten Kursschwäche in seiner Gunst nun auf Platz drei hinter Novartis und Roche./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-07-13/09:19

ISIN: DE000BAY0017