Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Enel wegen guter Gewinnaussichten von 6,00 auf 6,40 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Outperform", schrieb Analyst Stefano Bezzato in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der italienische Versorger dürfte den Gewinn in den kommenden Jahren unter anderem dank hoher Investitionen in erneuerbare Energien stärker steigen als die meisten Konkurrenten. Zudem dürfte der Gewinn vom Konzernumbau profitieren./zb/la Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-07-13/09:21

ISIN: IT0003128367