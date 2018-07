Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25,60 Euro belassen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres sollte Infineon mit einem Umsatzplus von vier Prozent und einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 330 Millionen Euro die Markterwartung größtenteils erfüllen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem von ihm errechneten Kursziel sei die Aktie zwar nicht billig, Infineon rechtfertige dies aber durch seine Wachstumsaussichten. Er geht davon aus, dass der deutsche Hersteller die Konkurrenz in den kommenden Jahren sowohl im Auto- als auch Industriebereich überflügelt./zb/la Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-07-13/09:23

ISIN: DE0006231004